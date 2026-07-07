Жена пострада след удар в мантинела на АМ Струма

Катастрофата, която блокира временно пътя по АМ „Струма“ вчера.

Столичанка е пострадала при пътнотранспортно произшествие, след като самокатастрофирала на автомагистрала „Струма“, съобщиха от МВР Перник.

Инцидентът е станал вчера около 15:40 ч. на км 12+170 в посока Дупница.

Лек автомобил „БМВ“, управляван от 38-годишна жена от София, се ударил в еластичната мантинела. В резултат на произшествието жената е транспортирана за преглед в пернишката болница, където е установено, че е получила комоцио, без опасност за живота.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.