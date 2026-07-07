Оставиха в ареста 24-годишен перничанин, спипан да шофира с кокаин

Перничанин се изправен пред съда за шофиране след употреба на наркотични вещества.

На 3 март тази година на ул. „Владайско въстание“ в пернишкия кв. „Изток“ бил проверен лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 24-годишен жител на областния град. Пробата му за наркотични вещества реагирала положително на кокаин. Анализът на кръвната проба потвърдил резултата от полевия тест. След проведеното разследване мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои да бъде внесено в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.