Пожари, катастрофи и паднало дърво: едно денонощие за пожарникарите в Перник

Пожарникарите от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Перник изкараха тежко денонощие, след като бяха вдигнати на крак заради седем опасни произшествия в региона.

Дежурните екипи действаха светкавично, за да овладеят поредица от огнени стихии и да окажат спешна техническа помощ на пострадали граждани.

Три от сериозните инциденти са свързани с огнени бедствия в сухи треви и пламнали отпадъци. Пожарникарите се бориха с пламъците в пернишките квартали „Рено“ и „Бела вода“, като успоредно с това потушиха опасен пожар и на територията на град Радомир. Благодарение на бързата намеса на екипите е предотвратено разрастването на огъня към близки сгради.

В същото време спасителните отряди реагираха на три повиквания за спешна техническа помощ.

Огнеборците отстраниха паднало дърво, което бе блокирало пътя в село Дивотино, оказаха съдействие при леко пътнотранспортно произшествие в пернишкия квартал Мошино и помогнаха на болен пациент в град Батановци. През изминалите 24 часа спешните екипи бяха изпратени и на мястото на катастрофа, станала на автомагистрала Струма.