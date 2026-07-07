Болницата в Перник пусна нов сайт с модерна платформа за пациенти

„Като част от стремежа към по-ефективна комуникация с пациентите, платформата обединява на едно място важна информация относно приема, правата на пациентите, контактите с отделенията, възможностите за лечение и административните услуги„, коментира директорът на лечебното заведение д-р Явор Дренски.

МБАЛ „Рахила Ангелова“ представя своя нов официален уебсайт – модерна дигитална платформа, създадена с мисъл за пациентите, медицинските специалисти и всички, които търсят надеждна и актуална информация за дейността на лечебното заведение.

Новият сайт предлага интуитивна навигация, съвременен дизайн и пълна адаптивност за мобилни устройства, осигурявайки бърз и удобен достъп до информация за структурата на болницата, медицинските отделения, екипа от специалисти, предлаганите диагностични и лечебни дейности, както и актуалните новини и инициативи.

„Като част от стремежа към по-ефективна комуникация с пациентите, платформата обединява на едно място важна информация относно приема, правата на пациентите, контактите с отделенията, възможностите за лечение и административните услуги“, коментира директорът на лечебното заведение д-р Явор Дренски.

Особено внимание е отделено на развитието на работодателската марка на болницата. Новата секция „Кариери“, разработена в партньорство с Medboard – специализирана кариерна платформа в сектор здравеопазване, предоставяща актуални възможности за работа, информация за работната среда и възможност за бързо онлайн кандидатстване.

Създаването на новия уебсайт е част от цялостната стратегия на МБАЛ „Рахила Ангелова“ за модернизация, прозрачност и предоставяне на по-добро обслужване.

Новият сайт вече е достъпен на адрес: https://bolnicapernik.com

Заедно в грижата за Перник. Всеки ден. За всеки пациент.