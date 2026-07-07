Тец Перник подменя 700 метра топлопровод и пуска нови когенератори

„Топлофикация Перник“ започна планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал „Изток“. Работи се по магистрален топлопровод клон Юг, като в момента се извършват изкопни дейности.

Същинската работата по подмяна на тръбите стартира от 20 юли, когато ще започне и поетапното спиране на топлата вода в тази част на града. Ремонтните дейности ще продължат до 20 август, като ще се работи така, че живеещите в южната част на квартал „Изток“ да не бъдат лишени от топла вода за целия период на ремонта.

Ще бъдат подменени минимум 700 метра тръби, каза директорът на топлоснабдителното дружество Борислав Борисов. Ако не се бавят дълго доставките, след ремонта на клон Юг ще се премине и към подмяна на топлопровода в северната част на квартала.

Паралелно с топлопреносната мрежа тече сериозен ремонт и на основния Пети парогенератор в ТЕЦ „Република“, заяви Борисов.

До няколко месеца се очаква да приключат всички дейности, в т.ч. и административните и по пускането в експлоатация на двата нови газови когенератора.

Източник: БНР