Звезди от „Живот на кантар“, кардиолози и зумба вдигат Радомир на крак

Фестивал на здравословния начин на живот в Радомир: Безплатни прегледи, фитнес маратон и кулинарни демонстрации на 11 юли

Град Радомир се превръща в столица на здравето и активния начин на живот на 11 юли (събота). Дворът на МКИЦ „Европа“ ще бъде домакин на мащабен Фестивал на здравословния начин на живот, който ще обедини четири големи събития с вход свободен за всички жители и гости на града.

Празникът стартира още в 09:00 часа с Националното турне на здравето. В рамките на четири часа, до 13:00 часа, посетителите ще могат да преминат напълно безплатни профилактични прегледи и изследвания. Програмата включва InBody анализ на телесния състав, измерване на кръвна захар и лабораторни изследвания от лаборатории „Кандиларов“. На място ще дежурят и тесни специалисти, които ще провеждат безплатни консултации в областта на кардиологията, дерматологията и диетологията.

Спортният дух на Радомир ще бъде разбуден точно в 10:15 часа с началото на интензивна спортна програма под надслов „Движението е здраве!“. Активностите започват с общ флашмоб, след което присъстващите ще могат да избират между спортно ориентиране и динамична Тай Бо тренировка с Тони Дамянов. Веднага след тях, от 11:15 часа, Анна Методиева ще поведе открит клас по пилатес, а следобедният спортен блок ще завърши с взривяваща Зумба с Ники Бояджиев от 13:00 до 14:00 часа. Спортните активности са подходящи за всякакви възрасти и нива на физическа подготовка.

В 13:00 часа фестивалът ще предложи и силна доза мотивация под мотото „Промяната започва с първата крачка“. Специални гости на събитието ще бъдат Анна и Вили, познати от телевизионното предаване „Живот на кантар“. Те ще споделят пред публиката своя личен вдъхновяващ път към промяната, преодолените предизвикателства и тайните за изграждане на устойчиви навици и запазване на мотивацията.

Програмата ще завърши с уъркшоп и кулинарни демонстрации от 14:00 часа, озаглавени „Малки навици, големи промени. Как да изградим здравословно ежедневие.“. Здравният психолог Гинка Георгиева от „Био Мястото“ и Симона Гълъбова ще проведат лекция-дискусия с полезни насоки за ежедневието, съчетана с практически съвети за балансирано хранене и демонстрации със здравословни продукти. Организаторите канят всички да се възползват от възможността и да направят първата крачка към по-здравословен живот.