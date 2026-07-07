ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ УДАРИ ПО МАСАТА: Връщат машинния вот и пренаписват начина, по който българите гласуват

„Прогресивна България“ влиза с мащабни промени в Изборния кодекс и обещава да върне доверието в изборите. Формацията внася в Народното събрание пакет от предложения, които могат сериозно да променят начина, по който българите гласуват.

Голямата промяна е връщането на машинния вот във вида му от 2021 година. В секциите с над 300 избиратели ще се гласува изцяло с машини, а хартията ще остане за по-малките секции.

Предвиждат се допълнителни машини и резервни хартиени бюлетини при извънредни ситуации.

„Прогресивна България“ иска да падне и ограничението за разкриване на повече от 20 секции в държави извън Европейския съюз. Според формацията тази забрана е била наложена заради тесни политически интереси и е дискриминационна.

На мушката е и избирателният район „Чужбина“. От „Прогресивна България“ настояват той да отпадне, тъй като според тях е трудно приложим и допълнително ще усложни изборния процес.

Сериозни промени се готвят и при контрола върху машините. Предлага се двойна проверка от Министерството на дигиталната трансформация и МВР, която трябва да гарантира, че намеса в софтуера е невъзможна.

Ще се въведе и специално обучение на хората, ангажирани с изборния процес, включително при сертифицирането и проверката на машините и софтуера.

От „Прогресивна България“ призоваха всички парламентарни партии да внесат свои предложения.

Амбицията е новите изборни правила да бъдат окончателно приети още до края на месеца.