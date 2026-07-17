Перничанин стана първият българин изкачил най-високите върхове на всички европейски държави

Днес сбъднахме една голяма българска мечта. От върха на Халти можем с гордост да кажем, че сме първите българи, изкачили най-високите върхове на всички 49 европейски държави и завършили Европейската корона.

Това съобщи перничанинът Димитър Томов в своя профил във Фейсбук.

„България и Перник могат да се гордеят! Това не е просто поредният връх – това е финалът на години труд, хиляди километри, безброй препятствия и вяра, че няма невъзможни мечти.

Стъпихме на най-високите върхове на всички 49 европейски държави и доказахме, че когато силата на мечтите се срещне със силата на лъвското българско сърце, идва победата!

Тази победа е за България.„, пише още Томов, който заесно със своята спътничк се заснеха от Финландия и връх Халти висок 1324м.