НОИ обяви новите числа, от тях зависи размерът на хиляди нови пенсии

Националният осигурителен институт (НОИ) публикува новия среден осигурителен доход за страната, който е ключов при изчисляването на новоотпуснатите пенсии.

Данните показват, че средният осигурителен доход за май 2026 г. е 1033,62 евро.

В същото време средномесечният осигурителен доход за периода от 1 юни 2025 г. до 31 май 2026 г. възлиза на 989,23 евро.

Именно този показател се използва при определянето на размера на пенсиите, отпуснати през юни 2026 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Размерът на средния осигурителен доход е един от основните елементи във формулата, по която НОИ изчислява новите пенсии, заедно с осигурителния стаж и индивидуалния коефициент на всеки пенсионер.