Бомба в Президентството

Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Президентството вдигна на крак службите в сряда сутринта.

От МВР потвърдиха пред NOVA, че е задействан стандартният протокол за действие при подобни заплахи. Служителите на институцията са били временно изведени от сградата, съобщиха от канцеларията на президента Илияна Йотова.

След извършената проверка опасни или съмнителни предмети не са били открити и работата на Президентството е възстановена.

По информация на БНР заплашителни електронни писма за поставени бомби са били изпратени и до различни институции в София, Варна и Бургас.

Сигналите са получени на няколко адреса в трите града. На всички места полицията е започнала незабавни проверки съгласно процедурите за реакция при подобни случаи.

По-късно от МВР не потвърдиха официално информацията, че Президентството е сред институциите, получили заплашителните съобщения.

Извършените огледи не са установили взривни устройства, съмнителни предмети или други данни, които да потвърждават отправените заплахи.