Васко Василев омъжи сестра си в Австрия, свири на сватбата

Световноизвестният цигулар Васко Василев преживя щастлив семеен момент, след като най-малката му сестра Виви сключи брак с дългогодишния си партньор Лукас Кампара.

Сватбената церемония се състоя в Австрия в тесен семеен кръг. Сред гостите бяха близки на младоженците от България и Бразилия – родината на младоженеца, както и другите две сестри на Васко – Вероника и Виктория със своите семейства.

Един от най-емоционалните моменти настъпил, когато Васко, Виви и Лукас излезли заедно пред гостите и изнесли кратко музикално изпълнение. Младоженецът е класически китарист и композитор, а музиката се превърнала в естествена част от празника.

Преди семейното тържество Васко Василев се завърна в България за два концерта. Първият беше на сцената на Античния театър в Пловдив в рамките на фестивала Opera Open. До него застана пианистката Памела Никълсън, с която го свързват дългогодишни творчески отношения.

В концерта участваха още Карлос Йаве, Чико Алхесирас, Хуан Ередиа и певицата Керана, а спектакълът беше допълнен със специално създадена мултимедия.

Второто участие на цигуларя беше по повод 15-годишнината на Residence Club в София, където той представи различна музикална програма, съобразена със събитието.

След престоя си в България Васко Василев отпътува за Лондон, където започва подготовката за нов спектакъл на Кралската опера. Премиерата е насрочена за 12 септември, а всички девет представления в „Линбъри Тиътър“ вече са напълно разпродадени. След това продукцията ще бъде представена и в Ню Йорк.