Полиция нахлу при Деси Слава

Полиция прекъсна музиката на сватбено тържество, на което сред изпълнителите била фолк звездата Деси Слава.

За случилото се разказа народната певица Светла Дукатева. По думите ѝ униформените пристигнали заради силната музика и съставили акт на младоженците.

След намесата на полицията озвучителите прибрали техниката си и празненството останало без музика. Деси Слава и Светла Дукатева обаче решили да не оставят гостите без настроение и продължили да пеят акапелно.

„Запознахме се с Деси на сватбата на прекрасното семейство Петкови. Дойдоха полицаите, написаха акт на младоженците, озвучителите си събраха техниката и оставиха цялата сватба без музика. Ние обаче решихме, че няма да ги оставим“, разказа Дукатева.

Тя публикува и видео от импровизираното изпълнение, което предизвика десетки реакции в социалните мрежи.

Част от потребителите поздравиха певиците, че са спасили празненството, а други останаха изненадани от намесата на полицията и глобата за младоженците.

След сватбата Деси Слава се срещна с колегата си Джордан. Двамата публикуваха снимка край басейн с чаши бяло вино, а феновете веднага поискаха нов общ дует.

Деси Слава и Джордан вече имат няколко популярни песни заедно, сред които „Като преди“, „Ангелите плачат“, „Дали ще те оставя“ и „Златото ми“.

Вниманието на част от последователите обаче беше привлечено от къщата на снимката. Появиха се предположения, че имотът е на Азис, но потребители уточниха, че става дума за комплекс близо до Слънчев бряг, който се отдава под наем през лятото.