Асен Василев не си платил софрите

„Покривът тече, а тези, които го строиха, днес се правят на случайни минувачи.“ С тази метафора председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов защити държавния бюджет за 2026 година по време на дебатите в Народното събрание.

Според него проектобюджетът стъпва върху реалната финансова картина, а не върху „козметично“ прикриване на проблемите.

Витанов заяви, че ако не бъдат направени предложените корекции, бюджетният дефицит е щял да достигне 7,4% от БВП.

„Това не е дефицит, създаден от това правителство. Това е сметката от кьорсофрата през последните години, която сега някой трябва да плати“, каза той.

По думите му настояването дефицитът веднага да бъде свален под 3% е политическо лицемерие, защото това означава тежки съкращения и отказ от разходи, за които предишните управления не са имали смелост да проведат реформи.

Витанов защити и заложените капиталови разходи, като подчерта, че за разлика от предишни години средствата вече са реално обезпечени.

„Имаше финансови министри, които като Дейвид Копърфийлд слагаха проекти в бюджета, без да осигурят парите за тях. Сега някой трябва да плати тази сметка“, заяви той.

Според него значителна част от разходите, които опозицията определя като „издръжка“, всъщност са плащания по съдебни дела, извънсъдебни споразумения и натрупани задължения за около 160 млн. евро.

Председателят на парламентарната група заяви още, че най-голямата реформа на правителството е, че показва истинското състояние на публичните финанси.

„Можехме да направим същото като предишните – да надценим приходите, да подценим разходите и да оставим проблемите на следващите. Не го направихме. Истината е единствената здрава основа, върху която могат да се правят политики“, каза Витанов.

Най-острите му думи обаче бяха отправени към бившия финансов министър Асен Василев.

„Г-н Василев, за да Ви повярвам за бюджета, първо трябва да си платите софрите в Министерството на финансите като финансов министър“, заяви Петър Витанов от парламентарната трибуна.