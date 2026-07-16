Планов ремонт в Перник: Подменят 700 метра топлопровод в кв. Изток

Планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия квартал в Перник – „Изток“, ще започне от 20 юли, съобщиха от „Топлофикация Перник“.

От дружеството уточниха, че се работи по магистрален топлопровод – клон „Юг“, като в момента се извършват изкопни и подготвителни дейности.

От посочената дата ще започне поетапното спиране на топлата вода в кв. „Изток“. Като дата за приключване на дейността от „Топлофикация Перник“ казват 20 август, като ще се работи така, че живеещите в южната част на квартал „Изток“ да не бъдат лишени от топла вода за целия период на ремонта.

Планирано е да бъдат подменени близо 700 метра тръби. В случай че доставките на материалите не се забавят, след ремонта на клон „Юг“ ще се премине и към подмяната на топлопровода в северната част на квартала.

Паралелно с ремонта на топлопреносната мрежа тече и сериозен ремонт на основния Пети парогенератор в ТЕЦ „Република“. До няколко месеца се очаква да приключат всички дейности, включително административните процедури и пускането в експлоатация на двата нови газови когенератора, информираха от дружеството.

Източник: БТА