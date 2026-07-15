Румен Радев: България е защитила националния си интерес при приемането на 21-вия пакет европейски санкции срещу Русия

България е защитила националния си интерес при приемането на 21-вия пакет европейски санкции срещу Русия. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет.

По думите му страната ни е настояла три имена да отпаднат от санкционния списък, а позицията на София е била уважена от Брюксел.

Става въпрос за руския патриарх Кирил, собственика на „Лукойл“ Вагит Алекперов и Искандар Махмудов – председател на обединението, което доставя резервни части за мотрисите на софийското метро.

„Не става въпрос за конкретни личности, а за защита на българския национален интерес“, заяви Радев. Той подчерта, че решенията са свързани с ключови сфери като енергетиката, транспорта и сигурността.

Премиерът допълни, че според него религията не бива да се превръща в инструмент на политически конфликти, особено по време на война.

Радев коментира и решението България да не се включи в консултациите на неформалната „Коалиция на желаещите“. Той разкри, че е получил лична покана от френския президент Еманюел Макрон, но е преценил, че мястото на страната ни не е в този формат.

„Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира“, заяви министър-председателят.

По повод новия пакет санкции срещу Русия Радев постави въпроса и за ефекта от досегашните ограничения.

„Когато приемаме 21-вия пакет санкции, трябва да се запитаме какъв е резултатът от предишните 20“, каза той.

Решението на правителството предизвика незабавни политически реакции. Представители на различни партии разкритикуваха отказа на България да участва в „Коалицията на желаещите“, като заявиха, че подобен ход отдалечава страната от общите европейски усилия в сферата на сигурността и не защитава националния интерес.