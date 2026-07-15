Глад за подготвени кадри мъчи бизнеса в Перник

Сериозен глад за подготвени кадри мъчи бизнеса в региона. Това стана ясно на заседание на Комисията по заетост в Областна администрация – Перник, където бяха разнищени резултатите от последното, 14-о подред проучване сред местните работодатели.

Председателят на комисията Росен Симеонов представи ключовите данни, които показват категорична тенденция – фирмите в Пернишко изпитват остра нужда от допълнително обучение на служителите си и спешно повишаване на квалификацията на настоящия и бъдещия персонал. Без сериозни мерки в тази посока местната икономика е застрашена от буксуване поради липса на подготвени специалисти.

За да се хване пулсът на пазара още по-точно, Комисията взе решение да разшири обхвата на следващите проучвания. Идеята е в тях много по-активно да се привлекат големите и структуроопределящи компании, които движат икономиката в област Перник. Само така ще може да се сглоби реалната и пълна картина за това от какви точно работници се нуждаят бизнесът и пазарът на труда тук.