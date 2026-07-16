Лято в Земен: Пяна парти, полицейски кучета и кино за децата

Второто издание на „Весело лято – Земен 2026“ стартира с пълна сила този петък – 17 юли. Община Земен е подготвила богата програма за децата, като всички прояви през ваканцията са напълно безплатни.

Сред най-атрактивните акценти в програмата са демонстрация с полицейски кучета на 23 юли и голямо пяна парти на минифутболното игрище на 1 август. Програмата включва още лятно кино в читалището на 4 август, атрактивното състезание „Малки пожарникари“ на стадиона на 15 август, както и детското лекоатлетическо бягане „Земен Рън“ на 23 август.

Забавленията започват още този петък, 17 юли, с приключението „Бързи, смели, сръчни“ на градската пешеходна алея от 10:30 часа.

Лятната ваканция за малките земенчани обещава да е незабравимо приключение с игри, спорт, творчество, нови знания и много усмивки, а от Община Земен канят всички деца да станат част от Веселото лято.

📅 Програма:

🏃 17 юли (петък), 10:30 ч.

„Бързи, смели, сръчни – лятно приключение“

📍 Пешеходната алея между Клуба на пенсионера и Стария ресторант

🐕 23 юли (четвъртък), 10:30 ч.

Демонстрация с полицейски кучета

📍 Пешеходната алея между Клуба на пенсионера и Стария ресторант

🫧 1 август (събота), 11:00 ч.

Пяна парти

📍 Минифутболното игрище в Старото училище

🎬 4 август (вторник), 18:00 ч.

Кино прожекция – анимация

📍 НЧ „Светлина – 1924“, гр. Земен

🚒 15 август (събота), 10:00 ч.

„Малки пожарникари“

📍 Стадионът на ФК „Пирин“ – Земен

🏅 23 август (неделя), 10:00 ч.

„Земен Рън“ – детска дистанция 1,2 км и детска атлетика

📍 Централен градски площад

🎨 28 август (петък), 10:30 ч.

Детска работилница

📍 НЧ „Светлина – 1924“, гр. Земен

