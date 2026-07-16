Лято в Земен: Пяна парти, полицейски кучета и кино за децата

Второто издание на „Весело лято – Земен 2026“ стартира с пълна сила този петък – 17 юли. Община Земен е подготвила богата програма за децата, като всички прояви през ваканцията са напълно безплатни.
Сред най-атрактивните акценти в програмата са демонстрация с полицейски кучета на 23 юли и голямо пяна парти на минифутболното игрище на 1 август. Програмата включва още лятно кино в читалището на 4 август, атрактивното състезание „Малки пожарникари“ на стадиона на 15 август, както и детското лекоатлетическо бягане „Земен Рън“ на 23 август.
Забавленията започват още този петък, 17 юли, с приключението „Бързи, смели, сръчни“ на градската пешеходна алея от 10:30 часа.
Лятната ваканция за малките земенчани обещава да е незабравимо приключение с игри, спорт, творчество, нови знания и много усмивки, а от Община Земен канят всички деца да станат част от Веселото лято.
📅 Програма:
🏃 17 юли (петък), 10:30 ч.
„Бързи, смели, сръчни – лятно приключение“
📍 Пешеходната алея между Клуба на пенсионера и Стария ресторант
🐕 23 юли (четвъртък), 10:30 ч.
Демонстрация с полицейски кучета
📍 Пешеходната алея между Клуба на пенсионера и Стария ресторант
🫧 1 август (събота), 11:00 ч.
Пяна парти
📍 Минифутболното игрище в Старото училище
🎬 4 август (вторник), 18:00 ч.
Кино прожекция – анимация
📍 НЧ „Светлина – 1924“, гр. Земен
🚒 15 август (събота), 10:00 ч.
„Малки пожарникари“
📍 Стадионът на ФК „Пирин“ – Земен
🏅 23 август (неделя), 10:00 ч.
„Земен Рън“ – детска дистанция 1,2 км и детска атлетика
📍 Централен градски площад
🎨 28 август (петък), 10:30 ч.
Детска работилница
📍 НЧ „Светлина – 1924“, гр. Земен