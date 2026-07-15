Звезда от „Ергенът“ се омъжи

Една от най-запомнящите се участнички в третия сезон на „Ергенът“ – Христиана Манова, вече е омъжена.

Блондинката, която не успя да открие любовта в романтичното риалити, е казала „да“ на своя избраник на гражданска церемония преди дни.

Новината съобщи самата Христиана, която публикува снимка от ритуалната зала. На кадъра тя целува съпруга си, докато той държи свидетелството за сключения граждански брак.

Любимият на Христиана остава далеч от светлината на прожекторите. От снимката се вижда единствено, че е спортен и мускулест мъж, а двойката засега предпочита да пази личния си живот далеч от публичното внимание.

След участието си в „Ергенът“ Христиана не намери любовта в предаването, но очевидно я откри извън телевизионните камери.

Под публикацията ѝ бързо заваляха десетки поздравления и пожелания за щастлив семеен живот от приятели и последователи.