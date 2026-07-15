Съдът погна баща от Перник, набил чуждо дете

42-годишен перничанин се изправя пред съда за хулиганство, съобщават от МВР Перник

Случаят е от 9 март тази година във Второ РУ е подаден сигнал за нанесен побой над 15-годишен тийнейджър.

Инцидентът е станал в градинката пред кметство „Изток“, където 42-годишният мъж нанесъл удари в областта на главата на момчето.

Полицейските служители изяснили, че малко по-рано е възникнал конфликт между сина на извършителя и 15-годишния младеж, което провокирало агресията и хулиганските действия.

След проведеното разследване мъжът е привлечен като обвиняем по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс, а работата по случая продължава съвместно с прокуратурата.