Станислав Владимиров обяви, че ще се кандидатира за трети мандат

Кметът на Перник Станислав Владимиров заяви готовност да се кандидатира за нов управленски мандат на предстоящите местни избори догодина. В изказване за платформата Kmeta.bg той посочи, че разполага с натрупан опит и желание да продължи работата си, но уточни, че окончателното решение за бъдещето му на поста зависи изцяло от вота на гражданите. По думите му, в неговата работа водеща е максимата, че “нищо не е на всяка цена“.

Владимиров управлява общината в продължение на седем години, през които е носител на няколко приза в конкурса “Кмет на годината“. През 2020 г. и 2022 г. той е отличен в основната категория на конкурса, а през 2021 г. получава приза “Кмет на гражданите“. Самият кмет определя тези награди като пряка оценка за дейността си в инфраструктурното развитие, спорта и културата.