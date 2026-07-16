Болницата в Перник с нов супер ехограф и безплатни прегледи

Ново поколение ултразвукова диагностика се извършва от днес в акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник.

Новият ехограф Samsung HERA W10 от висок клас е една от най-модерните ултразвукови системи, разработени специално за нуждите на акушерството и гинекологията и разширява възможностите за съвременна диагностика сред перничани.

Инвестицията е поредна стъпка към осигуряване на висококачествена медицинска помощ за жените от Перник и региона, като предоставя значително по-прецизна диагностика, по-ранно откриване на заболявания и възможност за по-добро проследяване на бременността.

ПРЕЦИЗНА ГРИЖА ЗА БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ

Новият апарат предлага висококачествена 2D, 3D и 4D ехография, която позволява изключително детайлна оценка на развитието на плода. Благодарение на усъвършенстваните технологии, могат да бъдат визуализирани фините анатомични структури още в ранните етапи на бременността, което подпомага ранното откриване на вродени аномалии и улеснява вземането на своевременни медицински решения.

3D и 4D образите дават възможност не само за по-добра оценка на феталната анатомия, но и създават по-пълноценна връзка между бъдещите родители и тяхното бебе, като предоставят реалистична визуализация на неговото развитие.

ИСТИНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ – 3D ДИАГНОСТИКАТА В ГИНЕКОЛОГИЯТА

Макар че 3D ехографията е добре позната най-вече с приложението си по време на бременността, нейното значение в съвременната гинекология е още по-голямо.

Системата Samsung HERA W10 позволява пространствена реконструкция на матката, маточната кухина и яйчниците, което значително повишава диагностичната точност при редица гинекологични заболявания.

Сред основните приложения са: диагностика на вродени аномалии на матката; оценка на маточната кухина при стерилитет и повтарящи се спонтанни аборти; откриване и прецизна локализация на миомни възли и ендометриални полипи; диагностика на аденомиоза и ендометриоза; оценка на яйчникови кисти и туморни формации; проследяване на пациентки след оперативно лечение; прецизно планиране на минимално инвазивни хирургични интервенции.

Триизмерната ехография позволява визуализиране на коронарния срез на матката – изображение, което практически не може да бъде получено чрез стандартната двуизмерна ехография и има ключово значение при диагностицирането на редица гинекологични състояния.

ПО-ВИСОКА ТОЧНОСТ И ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ

Високата разделителна способност на Samsung HERA W10, съчетана със съвременни технологии за обработка на образа, осигурява изключително детайлна визуализация на тъканите. Това подпомага по-ранното поставяне на диагнозата, по-прецизната оценка на риска и избора на най-подходящото лечение за всяка пациентка.

Въвеждането на тази апаратура е още едно доказателство за стремежа на Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ да предлага медицинска помощ, отговаряща на съвременните световни стандарти.

Новият ехограф съчетава иновативни технологии, висока диагностична точност и комфорт за пациентките, превръщайки отделението в още по-предпочитано място за проследяване на бременността и диагностика на гинекологичните заболявания.

С новата апаратура жените от Перник и региона вече имат достъп до едно от най-съвременните решения в ултразвуковата диагностика, без да се налага да търсят високоспециализирани изследвания извън областта.

На този етап използването на апаратурата е тестово и пилотно. След приключване на дейностите по проекта КИТИ в партньорство с Община Перник, болницата ще разполага с нова високотехнологична диагностична апаратура за множество отделения.

БЕЗПЛАТНИ ГИНЕКОЛОЧИНИ ПРЕГЛЕДИ С НОВАТА АПАРАТУРА НА 31 ЮЛИ

В рамките на представянето на новия ехограф Samsung HERA W10, апаратурата ще бъде на разположение в Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник.

По този повод, на 31 юли бъдещите майки ще имат възможност да се възползват от безплатен ултразвуков преглед за проследяване на бременността, извършен с новата високотехнологична система от новите лекари в отделението: д-р Жаклин Апиосян, д-р Жанина Губерков и д-р Иван Миленски.

Инициативата е насочена към бременни жени след 16-ата гестационна седмица, когато възможностите на 3D ехографията позволяват по-детайлна оценка на развитието на плода и създаването на висококачествени триизмерни образи.

Прегледите ще бъдат извършвани от младите лекари – специализанти по акушерство и гинекология в отделението, под ръководството на техните опитни колеги. Инициативата има за цел не само да даде възможност на бъдещите родители да се запознаят с възможностите на най-съвременната ултразвукова диагностика, но и да демонстрира стремежа на отделението към внедряване на иновативни технологии и непрекъснато повишаване качеството на медицинската грижа.

Желаещите да се възползват от безплатния преглед е препоръчително предварително да запишат час, тъй като броят на местата е ограничен.

076 687 377 – всеки делничен ден от 8:00 до 12:00 часа.