Т Маркет с голяма промяна

Онлайн пазаруването на хранителни стоки в България получи нов удар. T MARKET официално прекрати работата на своя онлайн магазин, а доставките до дома вече няма да бъдат достъпни за клиентите на веригата.

От компанията съобщиха, че платформата tmarketonline.bg вече няма да работи, а покупките ще могат да се извършват единствено във физическите магазини.

С решението T MARKET се отказва от услугата за доставка до дома и насочва изцяло клиентите си към над 130-те си магазина в страната.

Веригата е сред утвърдените играчи на българския пазар повече от две десетилетия. В края на 2025 г. собственикът ѝ беше сменен, след като литовската MAXIMA GRUPĖ продаде бизнеса си в България на нидерландската компания PARETAS B.V. От март тази година дружеството има и нов изпълнителен директор.

Онлайн платформата на T MARKET обслужваше основно София и близките населени места.

Не е първият подобен случай

T MARKET не е първата компания, която се отказва от онлайн търговията с хранителни стоки. Преди година дейността си в България прекрати и Kolichka.bg, която беше сред пионерите в сектора.

Според експерти причината не е липсата на клиенти, а трудният бизнес модел.

Финансовият директор на Gladen.bg Иво Апостолов коментира, че пазарът продължава да расте, но вече не с темповете от пандемията. По думите му онлайн търговията с хранителни стоки изисква сериозни инвестиции, добре организирана логистика и висока ефективност, а място за голям брой играчи практически няма.

Подобно мнение изрази и изпълнителният директор на eBag Иван Александров. Според него успехът зависи от устойчивия разходен модел, качеството на услугата и собствената логистика, а не толкова от моментната пазарна конюнктура.

Въпреки оттеглянето на някои компании, от eBag заявяват, че планират постепенно разширяване на доставките и в следващите години целта им е да покрият цялата страна.