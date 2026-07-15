Неплатен данък може да ви остави без достъп до банковата сметка

Малък неплатен данък днес може да се превърне в сериозен проблем след време. Освен че върху задължението се начисляват лихви, при по-дълго забавяне може да се стигне до принудително събиране, включително запор на банкова сметка или удръжки от заплатата.

В много случаи хората не пропускат да платят данъците си умишлено. Причината често е смяна на адрес, наследен имот, автомобил, който вече не използват, или доход, за който не са знаели, че подлежи на деклариране.

Сред най-често забравяните задължения са данъкът върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. Подобни случаи се срещат най-често при наследени имоти или когато собственикът живее на различен адрес.

Проблеми възникват и с данъка върху автомобилите. Дори след продажба е добре собственикът да провери дали промяната е отразена коректно. Ако превозното средство продължава да се води на негово име или не е спряно официално от движение, данъкът продължава да се начислява.

Често се пропускат и данъците върху доходи от наеми, граждански договори, свободни професии или продажба на имущество. В тези случаи може да възникне задължение за подаване на годишна данъчна декларация и плащане на данък.

След изтичане на законовия срок върху неплатената сума започва да се начислява законна лихва. Ако задължението остане непогасено, може да бъде издаден акт за установяване на публично вземане и да започне процедура по принудително събиране.

При местните данъци събирането се извършва от публичен изпълнител към общината или от частен съдебен изпълнител, ако общината е възложила тази дейност.

Законът не определя минимален размер на дълга, при който може да започне принудително събиране. Това означава, че дори сравнително малко задължение може да доведе до запор на банкова сметка или удръжки от трудовото възнаграждение.

При по-големи неплатени суми могат да бъдат наложени възбрани върху недвижими имоти или запори върху движимо имущество.

Малко известен факт е, че публичните задължения не се събират безкрайно. По правило те се погасяват с петгодишна давност, която обаче може да бъде прекъсната при действия по принудително събиране. Законът предвижда и абсолютна 10-годишна давност, но тя не се прилага автоматично. За да бъде отчетена, длъжникът трябва изрично да се позове на нея.

Експертите съветват периодично да се прави справка за непогасени публични задължения. Така могат да бъдат избегнати натрупани лихви, допълнителни разноски и неприятната изненада човек да разбере за стар данък едва когато банковата му сметка вече е запорирана.