Младежи взривиха центъра на Перник след мача Аржентина-Англия

Футболните страсти след снощния полуфинал врят и кипят в центъра на Перник. Група младежи взиривиха нощната тишина дотолкова, че се стигна и до намеса на полицията.

След приключването на футболна среща от Световното първенство снощи между Аржентина и Англия е подаден сигнал, че група младежи нарушава нощната тишина в центъра на града.

Полицейски служители се отзовават и предупреждават групата да намали децибелите и да не нарушават съня на хората.

Един от компанията обаче – 18-годишен младеж не се е съобразил и продължил да се държи нагло. Полицаите не се колебали много и го задържали за 24 часа в ареста.