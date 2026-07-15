Първа стъпка към бюджета: След държавата идва ред и на бюджета на Перник

Държавният бюджет за 2026 година премина първото си голямо изпитание, след като беше приет на първо четене в Народното събрание със 143 гласа „за“.

С решението парламентът даде ход на процедурата по окончателното приемане на най-важния финансов закон на държавата. Народните представители съкратиха и срока за предложения между първо и второ четене на едва пет дни, което означава, че окончателното гласуване се очаква съвсем скоро.

За жителите на Перник новината има пряко значение. След като Законът за държавния бюджет бъде окончателно приет и обнародван, общините разполагат с около месец и половина, за да изготвят и приемат собствените си бюджети.

Това означава, че през следващите седмици ще започне подготовката на финансовите рамки на Община Перник, както и на Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци. Именно тогава ще стане ясно какви средства ще бъдат насочени към ремонти на улици, инфраструктура, образование, социални услуги, култура и останалите местни политики.

По време на дебатите финансовият министър Гълъб Донев определи проектобюджета като „смел, но не безразсъден“ и заяви, че правителството е заварило тежко финансово състояние.

„Дефицитът от 5,7% вече е натрупан. Нашата задача е да покажем реалното състояние на публичните финанси и да сложим край на безразсъдните решения“, заяви министърът.

По проекта не липсваха и критики. Опозицията предупреди за високия дефицит, увеличаването на държавния дълг и част от предвидените разходи.

Според заложените параметри бюджетът предвижда дефицит от 5,7% от БВП, държавен дълг от близо 38 млрд. евро, както и възможност за поемане на нов дълг в размер на над 10 млрд. евро до края на годината.

Предвидено е още от 1 август винетните такси да поскъпнат с 30%, да бъде увеличен акцизът върху тютюневите изделия, както и да бъдат въведени мерки за повишаване на събираемостта на данъците.

За общините обаче най-важната новина остава, че след окончателното приемане на държавния бюджет ще започне и подготовката на местните бюджети, които ще определят какви инвестиции ще бъдат реализирани в Перник и останалите общини в областта през 2026 година.