Пожарната в Перник със спешни мерки срещу огъня

Офанзивата срещу горските пожари в община Перник навлиза в решителна фаза. След като местната власт проведе срещи с кметовете по места и монтира предупредителни табели по най-популярните туристически маршрути и поляни за летни излети, мерките за безопасност продължават с пълна сила на терен.

На територията на цялата община вече започна изграждането на спасителни просеки и специални минерализовани ивици. Тези съоръжения се правят в критичните зони с най-висок риск, където евентуално огнено бедствие може да пламне изненадващо и да се разпространи за броени минути. Успоредно с това екипите неуморно разчистват сухата растителност около стълбовете и съоръженията на въздушните електропроводи, преминаващи през горите и житните масиви в региона.

От Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението в Перник излязоха с горещ апел към гражданите да бъдат изключително бдителни и да станат част от превенцията, а не просто свидетели на последствията.

Огнеборците призовават всеки, който забележи нерегламентирано палене на треви, опасно боравене с огън или каквато и да е друга рискова дейност в близост до горите, веднага да сигнализира компетентните органи. Всяка секунда е ценна и бързата реакция може да спаси природата, да предотврати огромни материални щети и да защити човешки животи.