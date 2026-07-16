ВНИМАНИЕ! Областният управител на Перник Грета Колева да си измери радиацията!

След като днес д-р Мирослав Ненков разказа, че е бил засечен с радиоактивен йод на летището след медицинско лечение, в Перник вече има нов повод за клюки из общинските коридори на властта.

Г-жо Грета Колева, за всеки случай си измерете радиацията!

Причината? Само преди по-малко от месец Мирослав Ненков и областния управител на Перник Грета Колева позираха рамо до рамо на събитие в Перник, посветено на превенцията срещу наркотиците в Перник. И дори се снимаха прегърнати.

Самият д-р Ненков обясни, че е преминал лечение с йод-131 – радиоактивен изотоп, използван в медицината, а системите на летищата просто са отчели наличието му. Той дори похвали Гранична полиция за професионалната реакция.

Така че, спокойно – няма повод за паника.

Но ако следващия път на входа на Областната администрация пропищят датчиците… вече ще знаем за какво става реч.

Ако видите нощно време областната управителка да свети като крушка – също да имате едно на ум.