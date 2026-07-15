Колко струва един служител на МВР на българския данъкоплатец? Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев – средно 3589 евро месечно, без в тази сума да влизат изплащаните пенсии.

Пред бизнес телевизията Bulgaria ON AIR той заяви, че 93% от бюджета на вътрешното министерство отива за заплати и възнаграждения, а България е сред страните с най-големи разходи за сектор „Обществен ред и сигурност“ спрямо размера на икономиката.

По думите му в системата работят близо 46 000 служители, като над 11 000 вече са в пенсионна възраст. Това означава, че всеки четвърти полицай е пенсионер. Според Велев 7057 души получават едновременно пенсия и пълна заплата, което според него е практика, която не се среща в държавите от Централна и Западна Европа.

Той обърна внимание и на физическата подготовка в системата. По негови данни 4833 служители са с ТЕЛК, а 2800 не са покрили задължителния изпит по физическа подготовка.

„Не може да си с ТЕЛК или да не можеш да покриеш физическия норматив и да работиш като полицай“, заяви Велев и настоя за незабавни реформи.

Председателят на АИКБ посочи още, че полицаите у нас се пенсионират на около 54–55 години, докато в редица европейски държави възрастта е значително по-висока.

Според него сериозна разлика има и при доходите. Докато средният осигурителен доход в България е около 1100 евро, в сектор „Отбрана и сигурност“ той достига 1860 евро.

Велев припомни още, че при пенсиониране служителите на МВР получават обезщетение в размер на 20 брутни заплати, което според него също е рядко срещана практика в Европа.

Като пример за необходимите промени той посочи преструктуриране на отделните служби в МВР и прехвърляне на част от административните дейности към външни лицензирани организации.

По думите му без сериозна реформа държавата ще продължи да отделя все повече средства за система, която работи по правила и модели, останали от миналия век.