Енергиен  форум  в Перник събира синдикати, бизнес и власт в защита на въглищните централи

Перник се превръща в гореща точка за бъдещето на българската икономика. На 18 юли 2026 г. от 10:30 ч. Дворецът на културата в града ще бъде домакин на мащабния „Енергиен форум 2026“. Ключовото събитие ще премине под наслов „За бъдещето на българската енергетика и защита на въглищните централи“.

Организаторите излизат с ясна и категорична позиция, че въглищните централи не са минало, а са бъдещето на българската енергийна независимост. Форумът има за цел да обедини всички заинтересовани страни около общата кауза: „Една цел. Една посока. Енергия за България!“.

На едно място в Двореца на културата ще се съберат водещи експерти и анализатори в бранша, представители на държавните институции, бизнесът и инвеститорите. Ключово ще бъде участието на синдикатите, работниците, местната общност и гражданския сектор, които ще потърсят реални решения за запазване на енергийната сигурност на страната и работните места в региона.