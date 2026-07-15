Мария вечеря в ресторанта на холивудските звезди, похапна и хайвер

Мария и съпругът ѝ Теодор Петков продължават ваканцията си в САЩ, а една от последните им спирки ги отведе в сърцето на Холивуд.

Певицата публикува снимки от прочутия ресторант Craig’s в Западен Холивуд – едно от най-посещаваните места от американските знаменитости. Заведението е известно с това, че почти всяка вечер пред входа му чакат папараци с надеждата да заснемат някоя от големите звезди.

Сред редовните гости на ресторанта са Ким Кардашиян, Мадона, Кайли Дженър, Джордж Клуни, Джъстин Бийбър и Хейли Бийбър.

От кадрите се вижда, че Мария и Теодор са избрали вечеря в типичен холивудски стил. На масата им присъства и един от най-луксозните деликатеси – хайвер от есетра, поднесен по изискан начин.

По време на разходката си двамата не пропуснаха да се снимат и пред емблематичния надпис Hollywood – една от най-популярните туристически забележителности в Лос Анджелис.

Снимките бързо привлякоха вниманието на почитателите на певицата, които отбелязаха, че тя изглежда спокойна, усмихната и видимо се наслаждава на почивката си.

Холивудската спирка е само част от американското пътешествие на Мария и съпруга ѝ, които през последните дни редовно споделят моменти от ваканцията си в социалните мрежи.