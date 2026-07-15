Бившият на Тита чака бебе?

ММА боецът Недко Николов, бившият приятел на певицата Тита, даде сериозен повод за слухове, че скоро ще стане баща.

Повод за това стана публикация в социалните мрежи, в която той позира с новата си половинка – Стела Колева.

Под снимката тя написа: „От гадже до съпруг и баща на детето ми“, с което подсказа, че двамата не само очакват дете, но вероятно вече са и семейство.

За разлика от Тита, Стела не е публична личност и избягва медийното внимание. Според информации тя преди време е имала връзка със сина на известен хотелиер от Свети Влас. В социалните мрежи обаче вече използва фамилията Николова, а снимките с предишния ѝ партньор са премахнати. По информация на изданието тя се е занимавала и с онлайн търговия на дрехи.

Недко Николов също изглежда е затворил страницата с връзката си с Тита и е започнал нов етап в живота си.

След раздялата им двамата попаднаха в центъра на вниманието заради снимки на певицата с превързани пръсти на ръката, които породиха различни спекулации. Тогава ММА боецът категорично отрече да има каквато и да е връзка с инцидента и обясни, че става дума за травма, която не е причинена от него.

Днес вниманието около Недко Николов е насочено към личния му живот, след като публикацията на половинката му подсказва, че двамата очакват първото си дете.