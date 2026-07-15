Емрах Стораро пак зад волана? Видео със 145 км/ч разпали нови реакции

Ново видео на Емрах Стораро предизвика вълна от коментари в социалните мрежи само дни след окончателното съдебно решение по случая с нерегламентираната гонка, в която беше замесено и името на Константин.

На публикуваните кадри се вижда автомобил, движещ се със 145 км/ч по магистрала. Скоростта се вижда на таблото, а видеото е заснето от мястото на водача.

Максимално разрешената скорост за лек автомобил на автомагистрала е 140 км/ч.

На 25 юни Административният съд – София-град окончателно потвърди наказанието на певеца за участие в нерегламентирана гонка по улиците на София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Санкцията предвижда една година лишаване от право да управлява автомобил и глоба в размер на 3000 лева.

След появата на новото видео в социалните мрежи се появиха въпроси дали то е заснето преди или след влизането в сила на съдебното решение. Към момента няма публична информация кога точно са направени кадрите.

Потребители обърнаха внимание и на факта, че видеото изглежда е заснето от позицията на шофьора, което породи коментари дали по време на управлението не е използван мобилен телефон.

Само преди дни Емрах Стораро заяви, че е извлякъл поука от случилото се и ще бъде по-отговорен на пътя. Новите кадри обаче отново поставиха името му в центъра на общественото внимание.