Демерджиев назначи перничанин

Със заповед на министъра на вътршните работи Иван Демерджиев, Красимир Димитров е назначен за директор на дирекция „Национална система 112“. Тя администрира спешния тел. 112, на който се подават сигнали за спешна помощ, без значение дали е за медици, полиция или пожарна. Досега Димитров бе начело на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ в Столичната община, пише 24 часа.

Димитров е бил шеф и на Гражданска защита – София, както и държавен експерт в секретариата на Съвета по сигурност към Министерски съвет. Той има и опит в 112. Бил е начело на районния център в София от създаването му през 2007 до 2009 г

Димитров е носител на почетния знак на МВР „За доблест и заслуга“ за принос към обществения ред.

Досегашната шефка Марина Велинова остава като заместник на Димитров.

Новият шеф на 112 е роден на 30.12.1971 г. в Перник и притежава няколко дипломи.

Завършил е Колеж към Медицинското училище в Москва, „Социални отношения“ във Великотърновския университет, „Обществено здраве и управление на здравето“ към Медицинска академия и „Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия. От 2009 до 2010 г. е началник на регионалното управление на Гражданска защита – София. Бил е държавен експерт в секретариата на Съвета по сигурност към Министерския съвет. От 2010 г. е директор на дирекцията по аварийна помощ и превенция към Столичната община при тогавашния кмет Йорданка Фандъкова.