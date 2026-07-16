Нови влакове тръгват за Перник наесен

От септември започва мащабно обновяване на овехтелия подвижен състав в страната. Над 30 чисто нови модерни влака, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, ще тръгнат по релсите. Добрата новина е, че новите супер композиции ще обслужват приоритетно и линията до Перник, като целта е веднъж завинаги да се преодолее недостигът на вагони и да се сложи край на кошмарните пътувания.

Линиите, които ще обслужват новите композиции са Перник, Своге, Пловдив, Видин, Петрич и Свиленград, съобщиха от БДЖ. Предстои тестово пускане на модерна композиция по маршрута София – Карлово – Бургас. При добри резултати останалите влакове по тази линия също ще бъдат подменени.

Междувременно пътуването до морето се превръща в сериозен проблем, а БДЖ обяви, че няма да продава билети на правостоящи за Черноморието.

Търсенето в жегите е толкова огромно, че капацитетът се запълва светкавично, а от БДЖ съветват хората да планират отпуските и пътуванията си седмици по-рано. Въпреки че към най-натоварените влакове непрекъснато се закачат допълнителни вагони, те се оказват крайно недостатъчни. Билети за седящи места се разграбват още две седмици преди датата на тръгване, а за спалните вагони резервациите се правят цял месец напред.