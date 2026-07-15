Перничани тръгват към морето за по 4000 евро

Летният сезон отново изтегли десетки работници от Перник към Черноморието, където заплатите в туризма тази година достигат рекордни нива.

Най-високо платени са главните готвачи в елитните ресторанти, които могат да получават до 4000 евро на месец – сума, близка до основната депутатска заплата.

За повечето позиции работодателите осигуряват безплатно настаняване и храна, което прави сезонната работа още по-привлекателна.

Сериозно търсене има и на дюнерджии. По Северното Черноморие чистите възнаграждения започват от около 1000 евро и достигат над 1680 евро, а в Слънчев бряг опитните майстори могат да получават между 1430 и 2045 евро, като на места към заплатата се добавя и процент от дневния оборот.

Недостиг на кадри има и при шофьорите на тежкотоварни автомобили, автобуси и куриерски превози, където възнагражденията варират между 1500 и 2500 евро според опита и естеството на работата.

В производството продължава търсенето на машинни оператори, механици, електротехници, монтажници и заварчици. Заплатите започват от около 900 евро, а за квалифицирани специалисти достигат 2000 евро.

Лекари, медицински сестри и рехабилитатори също остават сред най-търсените професии. При лекарите възнагражденията започват от около 2000 евро, а при някои специалности надхвърлят 3500 евро.

Високи остават и доходите в IT сектора, където софтуерни специалисти, инженери и експерти по киберсигурност могат да получават между 2000 и над 4000 евро според квалификацията си.

Според данните на Агенцията по заетостта най-голямо търсене в страната има на работници в сферата на услугите, търговията и охраната, следвани от нискоквалифицирани служители, машинни оператори и монтажници. Най-много свободни работни места продължават да се обявяват в София и Пловдив.