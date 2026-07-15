Работа в Перник: Свободни места със заплати над 1700 евро

Нова списък от свободни работни места в Дирекция „Бюро по труда“ в Перник. Пазарът на труда в региона предлага десетки възможности за хора с различно образование, като най-високите заплати в списъка надхвърлят границата от 1700 евро.

В новия списък интересна е позицията за машинен оператор на изделия от бетон в град Перник, където се предлагат 1708 евро месечно. Сериозни суми се обещават и в кулинарния бранш, където за опитен готвач заплатата достига 1400 евро, а за управител на обект се предлагат 1300 евро. Търсят се и складодържатели, като в района нбюро по тра Равно поле заплащането за тази позиция е 1350 евро.

Паралелно с производствения сектор се забелязва и засилено търсене на кадри в сферата на образованието. Местните училища в Перник и Рударци активно набират учители по математика, физика, български език и литература, както и възпитатели, като стартовите възнаграждения започват от 1144 евро.

ВИЖТЕ ПЪЛНИЯ СПИСЪК С РАБОТНИ ПОЗИЦИИ: Free_SRM_15.07.2026