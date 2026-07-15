Ученикът Кристиян прослави Перник и стана Номер 1

Перничанинът Кристиян Димитров спечели I място в категория „Видео“ на националния творчески конкурс „Моето родно място“, организиран в рамките на проекта „Мисия: Обединени“.

Със своя авторски видеоклип, посветен на град Перник, Кристиян впечатли журито и заслужено бе отличен с плакет и предметни награди на официалната церемония в гр. Златица.

Поздравления за този успех, който е повод за гордост не само за неговото училище, но и за целия град Перник. Пожелаваме му още много вдъхновение, нови отличия и покорени върхове!