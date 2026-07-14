Бивш национал облече жълто-черната фланелка

Миньор (Перник) привлече още едно голямо име в редиците си. „Чуковете“ се подсилиха с бившия национал Симеон Славчев.

Полузащитникът, който е на 32 години, разтрогна своя договор с Локомотив (София) и се присъединява към перничани като свободен агент. Вчера той проведе и първо занимание с отбора.

Славчев има 25 двубоя за представителния отбор на България, над 100 в родния елит и солиден опит в чужбина с екипите на Спортинг (Лисабон), Лехия (Гданск), Аполон Лимасол и Карабах, включващ 19 срещи в европейските клубни турнири.

Опорният халф е шампион на България с Литекс през сезон 2010/11, шампион на Азербайджан с Карабах през кампания 2018/19 и носител на купата на Кипър с Аполон Лимасол през 2016 година.

Приветстваме Симеон Славчев с добре дошъл в семейството на Миньор и му пожелаваме много успехи и блестящи мачове с „жълто-черната“ фланелка!