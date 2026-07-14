Водещата Елизабет от Перник се преби, пропуска „На Кафе“

Водещата на рубриката „Елизабетско“ в „На кафе“ Елизабет Методиева е претърпяла неприятен инцидент след падане. При удара тя е разцепила брадичката си, раната е била обработена с няколко шева, а през следващите дни ще остане под лекарско наблюдение.

Заради травмата Елизабет ще пропусне последната седмица от настоящия сезон на предаването. Водещата показа снимка, на която се вижда превръзката на лицето ѝ, и успокои последователите си, че въпреки случилото се вече е добре, пише Шоу Блиц.

„Не си представях, че точно така ще изпратя този сезон на „На кафе“. Понякога животът ни напомня, че колкото и да планираме, той винаги може да напише различен финал“, написа тя.

Елизабет подчерта, че най-важното е, че инцидентът се е разминал без по-тежки последици.

„За щастие най-важното е, че всичко е наред. А това ме кара още повече да бъда благодарна“, сподели водещата.

Тя благодари на целия екип на „На кафе“, на гостите, участвали в рубриката ѝ, както и на зрителите, които са я подкрепяли през сезона.

„Благодаря от сърце на целия екип на „На кафе“, които направиха и този сезон толкова красив, емоционален и незабравим. Благодаря на всички гости, които ми се довериха и споделиха своите истории, и на вас – зрителите, че харесвате това, което правя“, допълни тя.

Специални думи Елизабет Методиева отправи и към лекаря, който се е погрижил за нея след инцидента.

„Искам да благодаря и на д-р Личев. За него няма късен час, няма умора и няма „не мога“. Има само човечност, професионализъм и огромно сърце. Благодаря, че беше до мен в момент, в който имах нужда от спокойствие и сигурност“, написа водещата.

В края на посланието си тя призова последователите си да се пазят и да се грижат за здравето си.

„Понякога най-важното е просто да си кажем: „Благодаря, че всичко се размина“, завърши Методиева.

Макар временно да няма да се появява в „На кафе“, зрителите ще могат да я гледат през цялата седмица като участник в „Черешката на тортата“.