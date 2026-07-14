Радомир събра 6161 евро за Мартина!

Радомир се обедини в името на добрината – 6161 евро бяха събрани за Мартина

Благотворителният концерт „Заедно за Мартина“ обедини жители и гости на Радомир в подкрепа на една значима кауза. По време на събитието бяха съ брани 6161 евро, които ще бъдат предоставени за лечението на Мартина Иванова.

Концертът се проведе в двора на МКИЦ „Европа“, където стотици хора показаха своята съпричастност и подкрепа. На сцената безвъзмездно се включиха Нелина, „Етнофолк“, Dance Squad, Магда, Яница Герова, Жаклин, Бранка Дуйкович, Антонио Симеонов и „Краси бенд“, Александра Вучева и Маги Йорданова, обединени от желанието да помогнат на Мартина.

Водещ на благотворителната вечер беше Ивка Бейбе.

Концертът беше организиран от DJ Кристиян и DJ Антоан, със съдействието на Община Радомир, H1 Avent Agency, Nistor Event Management и Даймонт Секюрити, които обединиха усилията си за реализирането на инициативата.

Даренията се събираха в специално поставени кутии на входовете, където доброволци от Консултативния младежки съвет към кмета на община Радомир посрещаха присъстващите и подпомагаха благотворителната кампания. В края на вечерта събраната сума достигна 6161 евро – израз на съпричастността и щедростта на всички дарители.

В същия ден бе организирана и театрална постановка с куклен театър за деца на „Театър на приказката“ – София, които се включиха изцяло благотворително в подкрепа на лечението на Мартина.

Община Радомир изказва искрена благодарност към организаторите, изпълнителите, партньорите, доброволците от Консултативния младежки съвет към кмета на Община Радомир и всички граждани, които подкрепиха инициативата и превърнаха благотворителната вечер в символ на надеждата и човечността.

С общи усилия Радомир още веднъж показа, че когато доброто обединява хората, то има силата да променя съдби.

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