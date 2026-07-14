Майки излязоха на протест в Перник

Протест под надслов „Майчинството не е милостиня“ се състоя в Перник. Родители се събраха на централния площад, за да заявят позицията си относно промените в законодателството, засягащи размера на обезщетението през втората година от майчинството. Те се обявиха за равни детски надбавки за всички деца, подпомагане на семействата, чиито деца не могат да намерят място в държавна детска градина, както и предоставяне на помощ на семействата, отглеждащи близнаци, като за две деца, тъй като на този етап те получават средства само за едно дете.

Кристианна Димитрова от Перник е майка на две деца. Тя приема инициативата като лична кауза.

„Смятам, че темата касае всеки един от нас. Ние сме гражданска инициатива „Родители за достойно майчинство“. Идваме от цялата страна, обединени от една обща цел, а именно България да има по-здрава и последователна политика в подкрепа на семействата“, каза организаторът на проявата в Перник Кристианна Димитрова.

Тя категорично се разграничи от политическите партии и формации, като уточни, че проявата не защитава ничии интереси.

„Очаквах тук да срещна още много родители като мен. Има още много хора, които приемат каузата лично, и всеки има своя мотив да бъде тук сега“, коментира още Димитрова.

Тя допълни, че ако не бъдат чути и настояванията им не бъдат взети под внимание, ще има втори протест, който ще бъде организиран най-рано през септември.

Кристианна Димитрова добави, че не желае да коментира чрез какви точно финансови механизми биха могли да бъдат осигурени средствата, за които настояват, но е сигурна, че ще се намери начин да бъдат направени исканите промени.

Сред протестиращите беше и Росица Андреева от Перник, която е майка на две двойки близнаци и едно момче. Тя каза, че семейството ѝ трудно успява да се справи финансово, тъй като само за близнаците получава средства като за едно дете, а реално те са две и имат нужда от храна, памперси и грижи като две деца.

„Ние, майките, ставаме твърде неудобни за нашите работодатели, когато сме с малки деца, защото често отсъстваме. Представете си как се справям с пет малки деца, когато само едно от тях се разболее. Отделно държавната политика към многодетните семейства трябва да се промени“, каза още Андреева.

Източник и снимка: БТА