Сашо Кадиев счупи тъпомера, изцепката му надмина и тази на Емрах Стораро

Синът на Катето Евро счупи тотално тъпомера с тази негова постъпка и надмина дори изцепките на Емрах Стораро. Водещият на „Кой да знае?“ откровено се подигра с хилядите жертви на пътни катастрофи и детска смърт на пътя.

Кадиев очевидно жестоко се е самозабравил, а моралът му за пред зрителите се оказа псевдо. Той публикува клип, в който шофира червен кабриолет, а с другата си ръка снима с телефона. Още по шокиращо е, че Кадиев не само че е качил малката си дъщеричка на предната седалка до шофьора, но и на кадъра ясно се вижда, че момиченцето е без колан. То се усмихва и маха на камерата, очевидно вече попила „добрия“ пример от татко си как трябва да се държи на пътя в движение.

Времето е дъждовно, улиците са мокри, а водещият се провиква „Дреме ни на жилетките!“