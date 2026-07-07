Нови цени утвърди Топлофикация Перник от 1-ви юли

„Топлофикация – Перник“ АД уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ No Ц-12 от 01.07.2026 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава изменение на пределната цена на топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на „Топлофикация – Перник“ АД считано от 01.07.2026 година както следва:

1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 277.01€/541.78 лв. MWh

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) – 60.20€/ 117.74 лв. MWh.