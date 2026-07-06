Семеен скандал прерасна в побой и смъртни заплахи в Перник

Семеен скандал прерасна в побой и смъртни заплахи. На 4-ти юли в семеен дом на ул. „Пирин“ в Перник поредната жена стана жертва на домашно насилие от собствения си съпруг.

37-годишната жена с постоянен адрес в столицата претърпя истински кошмар в наследствената си къща в град Перник. Тя е била нападната от 34-годишния си съпруг, който й е нанесъл побой, придружен със заплахи за живота, съобщават от МВР Перник.

От жената са снети подробни сведения, а по случая е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.