Мъж подкра БМВ след солиден запой

Столичанин, шофирал лек автомобил с близо 3 промила алкохол, е задържан от служители на РУ – Радомир.

На 4 юли малко преди полунощ в радомирското село Долни Раковец е спрян за проверка лек автомобил „БМВ“, управляван от 36-годишен мъж от София. При изпробването му с техническо средство за употреба на алкохол са отчетени 2,79 промила в издишания въздух.

Задържан е за срок до 24 часа по Закона за МВР, а автомобилът му е иззет. Дал е кръвна проба за химичен анализ и е образувано бързо производство.

В Брезник

Мъж, седнал зад волана на автомобил без книжка, е задържан от служители на РУ – Брезник. На 4 юли малко преди 02:00 ч. на ул. „Ангел Коцелянов“ е проверен лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 46-годишен перничанин.

Полицаите установили, че той управлява автомобила в едногодишния срок след отнемането по административен ред на свидетелството му за управление. Образувано е бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.