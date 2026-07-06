Бивш затворник разби вратата на радомирка и я заплаши с убийство

Осъждан за различни престъпления е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление.

На 4 юли през нощта е подаден сигнал на тел. 112, че на ул. „Иван Вазов“ в Радомир мъж разбива входната врата на жилищен блок. Местни полицаи реагирали незабавно и на място установили 42-годишен с постоянен адрес в Бобов дол, но живеещ в Радомир.

По данни на 21-годишна жена, живееща в апартамент в същия блок, мъжът разбил и нейната входна врата, влязъл в жилището ѝ и отправил закани и заплахи за живота ѝ.

Първоначално е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, а впоследствие са събрани достатъчно доказателства за извършеното от него престъпление, съобщиха от МВР Перник.

Той е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Във въпросната нощ е употребил значително количество алкохол.

Наскоро е излязъл от затвора, като е осъждан за различни престъпления, за които е изтърпявал ефективни наказания. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.