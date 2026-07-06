Паника в Тева: 24-годишна шофьорка пияна и надрусана с кокаин едва не помля коли

24-годишна перничанка е задържана за шофиране на автомобил след

употреба на алкохол и наркотични вещества.

Вчера около 11:45 ч. е подаден сигнал на тел. 112, че в пернишкия кв. „Тева“ жена управлява лек автомобил „Пежо“ и извършва неадекватни маневри, с риск да удари паркирани автомобили.

Пристигналите на място полицаи изпробвали за алкохол и наркотици 24-годишната водачка.

Уредите отчели 1,57 промила алкохол в издишания въздух и употреба на кокаин.

Жената е задържана за 24 часа по Закона за МВР и е образувано бързо производство