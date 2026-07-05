Кметът Михаил Златанов венча младоженци в двора на Земенския манастир

Вчера в гр. Земен се състоя един от онези редки, но особено красиви моменти – сключване на граждански брак с изнесен ритуал, проведен в двора на Земенския манастир, съобщават от Община Земен.

Церемонията бе водена от кмета на община Земен Михаил Златанов.

Младоженците – семейство Борисови – избраха това емблематично за града място за начало на своя съвместен семеен живот.

Пожелаваме им здраве, разбирателство и дълъг съвместен път, основан на уважение и взаимна подкрепа, изпълнен с много щастливи моменти.

А ние си пожелаваме повече подобни събития, които да изпълват гр. Земен с радост, живот и празничност.