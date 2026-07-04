Топ лекари пристигат в Земен

Жителите на община Земен ще имат нова възможност да преминат безплатни медицински консултации с висококвалифицирани специалисти от университетската болница „Лозенец“ (бившата Правителствена болница).

Прегледите ще се проведат на 11 юли (събота) от 10:00 до 16:00 часа в мобилни кабинети до поликлиниката в град Земен.

Инициативата е резултат от усилията на кмета Михаил Златанов и е част от националната програма на лечебното заведение „Хоризонт на здравето“, която има за цел да подобри достъпа до специализирана извънболнична помощ в регионите.

​

На разположение на гражданите ще бъдат трима водещи специалисти от столичната болница:

​Невролог – д-р Анъл Хюсменов ще консултира пациенти с оплаквания от главоболие, световъртеж, тремор, изтръпване на крайниците, невралгии и нарушения в паметта.​

Съдов хирург – д-р Йоанна Линева ще преглежда за разширени вени, проблеми с оросяването, диабетно стъпало и хронични, незарастващи рани.

Офталмолог – д-р Анита Костадинова-Петрушева ще извършва проверки на зрението, измерване на очното налягане и изследване на очните дъна.

Прегледите са напълно безплатни, но записването на предварителен час е абсолютно задължително. Желаещите могат да направят регистрация на телефон 0899 168 645.

От общинската администрация съветват всеки пациент да носи със себе си предходна медицинска документация, епикризи или изследвания, ако разполага с такива, за да улесни диагностиката.

Грижата за здравето на хората остава сред основните приоритети на Община Земен.