Подменят водопровода на две ключови улици в Брезник

Община Брезник сменя амортизирани тръби за над 150 000 евро на две ключови улици в града

Община Брезник задвижи важна процедура за трайно подобряване на водната инфраструктура в града, като обяви обществена поръчка за избор на фирма-изпълнител. Мащабният ремонт има за цел да сложи край на проблемите с водоснабдяването в засегнатите райони, където мрежата е силно остаряла.

Прогнозната стойност на проекта възлиза на 125 734 евро без ДДС (150 881 евро с включен ДДС). Финансирането е напълно подсигурено чрез целево споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно Закона за държавния бюджет. Според изискванията на местната администрация, строителните дейности трябва да приключат в рамките на максимум 90 календарни дни от старта им, съобщи zapadno.com.

Предвидените строително-монтажни работи включват цялостна реконструкция и изграждане на улична водоснабдителна и канализационна мрежа, заедно с всички прилежащи съоръжения. Строителните екипи ще разкопаят и подменят тръбите по две основни пътни артерии в Брезник – улиците „Христо Ботев“ и „Андрей Михайлов“.

Сегашната подземна инфраструктура, която се експлоатира от ВиК-Перник, е правена поетапно през годините и голяма част от нея е напълно амортизирана. Старите водопроводи често аварират и не отговарят на съвременните технически изисквания. Именно заради лошото състояние на мрежата е изготвен изцяло нов инвестиционен проект, който да гарантира надеждно и устойчиво водоподаване за гражданите.